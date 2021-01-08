Bolsa de Valores opera estável nesta sexta-feira (08)

A Bolsa de Valores opera com estabilidade nesta sexta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,40, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 08-01-21.mp3
Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:09
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