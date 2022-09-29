Bolsa de Valores opera em queda de 1,74% nesta quinta-feira (29)

Nesta quinta (29), a Bolsa de Valores opera em queda de 1,74%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 29-09-22
Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:18
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta