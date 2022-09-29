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Bolsa de Valores opera em queda de 1,74% nesta quinta-feira (29)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:18

Publicado em 

29 set 2022 às 12:18
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Nesta quinta (29), a Bolsa de Valores opera em queda de 1,74%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 29-09-22

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