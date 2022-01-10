Bolsa de valores opera em queda de 0,3% nesta segunda (10)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (10) em queda de 0,3% a 102.399 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,68. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.04s - 10-01-22.mp3
Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:33
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