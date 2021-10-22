Bolsa de Valores opera em forte queda de 3,26% nesta sexta-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,64 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 22-10-21.mp3
Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:09
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