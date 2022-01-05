Bolsa de valores opera em baixa de 0,8% nesta quarta (05)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (05) em baixa de 0,8% a 102.600 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.01s - 05-01-22.mp3
Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:16
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