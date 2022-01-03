Bolsa de Valores opera em alta nesta segunda-feira (03)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em alta de 0,09%. Alta também no mercado de moedas, com Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,62. Ouça Marlo Barcelos.
Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:47
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