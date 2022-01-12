Bolsa de valores opera em alta de 1,61% nesta quarta (12)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (12) em alta de 1,61% a 105.430 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,34 e Dólar Comercial a R$ 5,55. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo 1.09s - 12-01-22
Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:55
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