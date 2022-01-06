Bolsa de valores opera em alta de 0,95% nesta quinta (06)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (06) em alta de 0,95% a 101.973 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 06-01-22.mp3
Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:50
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