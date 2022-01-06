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Bolsa de valores opera em alta de 0,95% nesta quinta (06)

Ouça os números com Marlo Barcelos.

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:50

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06 jan 2022 às 12:50
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (06) em alta de 0,95% a 101.973 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 06-01-22.mp3

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