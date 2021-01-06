Bolsa de Valores, nesta quarta (06), operando em alta de 0,52%

Nesta quarta (06), a Bolsa de Valores opera em alta de 0,52%, a 120 mil pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,56 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 06-01-21.mp3
Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 14:15
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