Bolsa de Valores em queda no Brasil de 0,3% nesta quarta-feira (25). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,32, ambos também em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 25-11-20
Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:59
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