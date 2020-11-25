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Bolsa de Valores em queda no Brasil de 0,3% nesta quarta-feira (25)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:59

Publicado em 

25 nov 2020 às 12:59
Bolsa de Valores em queda no Brasil de 0,3% nesta quarta-feira (25). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,32, ambos também em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 25-11-20

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