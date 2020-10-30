Bolsa de Valores em queda e moedas em alta nesta sexta (30)

Bolsa de Valores em São Paulo operando em queda de 1,63% ao final da manhã desta sexta-feira (30). Moedas em alta, com Euro cotado a R$ 6,77 e Dólar Comercia a R$ 5,80.
Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:05
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