Bolsa de Valores em queda de 0,29% nesta segunda (11)

Nesta segunda (11), a Bolsa de Valores está operando no Brasil em queda de 0,29%, a 124.700 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,67 e Dólar Comercial a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-01-21
Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:26
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