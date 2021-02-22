Bolsa de Valores em forte queda de 4,89% nesta segunda-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,66 e Dólar Comercial a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 22-02-21
Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:04
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