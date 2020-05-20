Bolsa de Valores em alta e moedas em queda nesta quarta-feira (20)

Bolsa de Valores de São Paulo operando nesta quarta-feira (20) em alta 1,57%. Moedas em baixa, com Euro cotado a R$ 6,25 e Dólar Comercial a R$ 5,69. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 20-05-20
Publicado em 20 de Maio de 2020 às 11:53
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