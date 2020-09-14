Bolsa de Valores em alta e moedas em baixa nesta segunda (14)

Bolsa de Valores operando em alta ao final da manhã nesta segunda-feira (14). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial R$ 5,30, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelo - 14-09-20
Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:08
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