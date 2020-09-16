Bolsa de Valores e moedas em queda nesta quarta-feira (16)

Bolsa de Valores operando em São Paulo em baixa de 0,23% nesta quarta-feira (16). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,25, ambos também em baixa. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 16-09-20
Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:11
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