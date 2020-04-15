Bolsa de Valores de São Paulo operando em baixa de 2% nesta quarta-feira (15). No mercado de moedas, o dólar comercial cotado a R$ 5,25 em alta. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.59s - 15-04-20
Publicado em 15 de Abril de 2020 às 11:48
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