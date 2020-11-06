Bolsa de Valores caindo 0,5% nesta sexta-feira (06)

Bolsa de Valores caindo 0,5% ao final da manhã desta sexta-feira (06). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,56 e Dólar Comercial R$ 5,53, ambos em alta. Ouça a participação de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 06-11-20
Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:01
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