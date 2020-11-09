Bolsa de Valores abre a semana operando em alta de 2,7%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,30, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.25s - 09-11-20
Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:09
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