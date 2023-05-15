Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em alta de 0,10%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,92. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.12s- 15-05-23.mp3
Publicado em 15 de Maio de 2023 às 12:04
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