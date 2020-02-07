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Bolsa de São Paulo opera em queda na manhã desta sexta (07)

Ibovespa registra regressão de 0,65%, com 114.434 pontos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:16

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:16
A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda na manhã desta sexta-feira (07), registrando regressão de 0,65%, com 114.434 pontos. Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones também opera em queda, de 0,63%, a 29.195 pontos. Dia negativo também das bolsas de Europa. Já o mercado de moedas registra alta, com o Euro cotado a R$ 4,737, elevação de 0,7%. O Dólar comercial está cotado a R$ 4,316; o Paralelo está cotado a R$ 4,470 e o Turismo está cotado a R$ 4,45.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 07-02-20

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