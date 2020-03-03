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MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de São Paulo opera em baixa nesta terça-feira (03)

Mesmo com a reunião do G7, que prometeram mitigar o impacto do coronavírus na economia, o mercado teme que a promessa fique só no discurso

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:12

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:12
As bolsas de valores ao redor do mundo continuam a sofrer influência do coronavírus em suas cotações. Mesmo com a reunião dos ministros da economia do G7, que prometeram mitigar o impacto da doença na economia mundial, o mercado financeiro teme que a promessa fique só no discurso.
No Brasil, o índice Ibovespa opera em baixa de 0,7%, a 105.850 pontos, nesta manhã de terça-feira (03). Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones apresenta queda de 1,3%, a 26.350 pontos. Já na Europa, Londres, paris e Frankfurt operam em alta. Nesta madrugada, a bolsa da China fechou em alta de 0,74%.
O mercado de moedas também apresenta altas nesta terça. O Euro bate a casa dos R$ 5,01, elevação de 0,04%. Já o Dólar comercial está cotado a R$ 4,50, alta de 0,36%.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 03-03-20

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