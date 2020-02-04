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Bolsa de São Paulo opera em alta na manhã desta terça (04)

Ouça a análise do comentarista Marlo Barcelos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 13:13

Publicado em 

04 fev 2020 às 13:13
Na manhã desta terça-feira (04), bolsas do mundo em alta e moedas em baixa. O Índice Bovespa opera em alta de 1,48%, com 116.324 pontos. O índice Dow Jones também em alta, de 1,49% a 28.820 pontos. Na Europa, a Bolsa de Frankurt opera em alta de 1,58%.
Após forte queda após o primeiro dia do Ano-Novo Chinês, a Bolsa da China fechou em alta de 1,34%.
No Brasil, o dólar está em queda de 0,16%, cotado a R$ 4,242. Já o Euro também está em baixa, cotado a R$ 4,684.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 04-02-20

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