Bolsa de São Paulo opera em alta na manhã desta terça (04)

Na manhã desta terça-feira (04), bolsas do mundo em alta e moedas em baixa. O Índice Bovespa opera em alta de 1,48%, com 116.324 pontos. O índice Dow Jones também em alta, de 1,49% a 28.820 pontos. Na Europa, a Bolsa de Frankurt opera em alta de 1,58%.
Após forte queda após o primeiro dia do Ano-Novo Chinês, a Bolsa da China fechou em alta de 1,34%.
No Brasil, o dólar está em queda de 0,16%, cotado a R$ 4,242. Já o Euro também está em baixa, cotado a R$ 4,684.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 04-02-20