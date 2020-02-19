Bolsa de São Paulo avança 0,90% na manhã desta quarta-feira (19)

Nesta manhã da quarta-feira (19), o mercado financeiro no Brasil está atento ao resultado da Petrobras. A Bolsa de Valores de São Paulo avança 0,90%.

Ao redor do mundo, maioria das bolsas avançam. Nos EUA, o Índice Dow Jones opera em alta de 0,30%, a 29.318 pontos. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt também seguem em elevação, Já na China, a bolsa fechou em queda de 0,32%.

No mercado de moedas, o Euro avança 0,28%, cotado a R$ 4,717. Já o Dólar comercial está cotado a R$ 4,372, alta de 0,34%.