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MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de São Paulo avança 0,90% na manhã desta quarta-feira (19)

Nesta quarta-feira (19), o mercado financeiro do Brasil está atento ao resultado da Petrobras

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 12:11

Publicado em 

19 fev 2020 às 12:11
Nesta manhã da quarta-feira (19), o mercado financeiro no Brasil está atento ao resultado da Petrobras. A Bolsa de Valores de São Paulo avança 0,90%.
Ao redor do mundo, maioria das bolsas avançam. Nos EUA, o Índice Dow Jones opera em alta de 0,30%, a 29.318 pontos. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt também seguem em elevação, Já na China, a bolsa fechou em queda de 0,32%.
No mercado de moedas, o Euro avança 0,28%, cotado a R$ 4,717. Já o Dólar comercial está cotado a R$ 4,372, alta de 0,34%.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 19-02-20

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