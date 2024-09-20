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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,48%, nesta sexta (20)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 11:48

Publicado em 

20 set 2024 às 11:48
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s -20-09-24 .mp3

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