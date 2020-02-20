Após divulgação do IPCA, Ibovespa opera em queda nesta quinta (20)

Na manhã desta quinta-feira (20), o mercado financeiro de São Paulo se agita sob a potencial divulgação de balanços empresariais. Além disso, a publicação do IPCA de fevereiro, em número abaixo do esperado, impacta na cotação da bolsa de São Paulo. O índice Bovespa opera em queda de 0,3%, a 116.173 pontos.

Ao redor do mundo: o índice Dow Jones opera em queda de 0,07%, a 29.326 pontos. A Bolsa de Londres segue em elevação de 0,095; Paris opera em baixa de 0,26%; e Frankfurt segue em baixa de 0,31%. Na madrugada, a Bolsa da China fechou em alta de 1,84%.

No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 4,741, alta de 0,59%. Já o Dólar comercial está cotado a R$ 4,384, alta de 0,44%. Dólar paralelo segue em alta de 0,51%, cotado a R$ 4,570 e o Turismo, em alta de 0,29%, está cotado a R$ 0,530.

Poupança com aniversário hoje rende 0,24% e o CDI rende 4,15% ao ano.