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MERCADO FINANCEIRO

Após divulgação do IPCA, Ibovespa opera em queda nesta quinta (20)

A publicação do IPCA de fevereiro, em número abaixo do esperado, impacta na cotação da bolsa de São Paulo

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 12:37

Publicado em 

20 fev 2020 às 12:37
Na manhã desta quinta-feira (20), o mercado financeiro de São Paulo se agita sob a potencial divulgação de balanços empresariais. Além disso, a publicação do IPCA de fevereiro, em número abaixo do esperado, impacta na cotação da bolsa de São Paulo. O índice Bovespa opera em queda de 0,3%, a 116.173 pontos.
Ao redor do mundo: o índice Dow Jones opera em queda de 0,07%, a 29.326 pontos. A Bolsa de Londres segue em elevação de 0,095; Paris opera em baixa de 0,26%; e Frankfurt segue em baixa de 0,31%. Na madrugada, a Bolsa da China fechou em alta de 1,84%.
No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 4,741, alta de 0,59%. Já o Dólar comercial está cotado a R$ 4,384, alta de 0,44%. Dólar paralelo segue em alta de 0,51%, cotado a R$ 4,570 e o Turismo, em alta de 0,29%, está cotado a R$ 0,530.
Poupança com aniversário hoje rende 0,24% e o CDI rende 4,15% ao ano.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 20-02-20

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