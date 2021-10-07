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Cotidiano Chique & Elegante

Máscaras viram item de moda: dicas de como combinar com seu look

As dicas são da Nanda Trindade

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 19:16

Publicado em 

07 out 2021 às 19:16
Máscara vira item de moda
Máscara vira item de moda Crédito: Freepik
As máscaras de proteção viraram item de moda! Nesta edição do Cotidiano Chique & Elegante, Nanda Trindade dá dicas de como combiná-las com sua roupa. Ouça:
Cotidiano Chique & Elegante - 07/10/2021

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