A cronista Maria Sanz Martins fala sobre momentos da nossa vida em que devemos tomar decisões fortes. No início, a jornalista Patrícia Vallim recita frase de Clarice Lispector. Ouça e entenda.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 28-01-15
Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 20:22
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