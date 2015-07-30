De repente há chapéus, sapatos e copos manchados de tintas empilhados sob o resto do que um dia foi uma bancada de madeira, ao lado do peixinho dourado que no conforto de seu aquário desconhece o caos que a casa se transformou. As cadeiras viraram armários, os armários agora são bacias coloridas. A mesa virou apoio de todo tipo de quinquilharia acumulada ao longo dos anos, e as portas? Essas se foram atrás de pintura nova.