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CRÔNICA COTIDIANA

Reforma

Tem um pandeiro para ser doado. Interessados?

Publicado em 29 de Julho de 2015 às 21:19

Publicado em 

29 jul 2015 às 21:19
De repente há chapéus, sapatos e copos manchados de tintas empilhados sob o resto do que um dia foi uma bancada de madeira, ao lado do peixinho dourado que no conforto de seu aquário desconhece o caos que a casa se transformou. As cadeiras viraram armários, os armários agora são bacias coloridas. A mesa virou apoio de todo tipo de quinquilharia acumulada ao longo dos anos, e as portas? Essas se foram atrás de pintura nova.
Em um espaço encontrado entre um pandeiro e um carrinho de bombeiros, Maria Sanz escreveu a crônica "Reforma". Ouça na íntegra:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 29-07-15

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