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CRÔNICA COTIDIANA

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Maria Sanz Martins fala sobre a influência da semiótica na nossa vida. E questiona: Quem Indica?

Publicado em 22 de Abril de 2015 às 23:29

Publicado em 

22 abr 2015 às 23:29
Nesta crônica, Maria Sanz analisa o real interesse que temos na opinião das pessoas que nos cercam. Será que todas são válidas, ou escondem outras intenções? Quem indica?
Ouça:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 22-04-15

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