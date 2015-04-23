Nesta crônica, Maria Sanz analisa o real interesse que temos na opinião das pessoas que nos cercam. Será que todas são válidas, ou escondem outras intenções? Quem indica?
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Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 22-04-15
Publicado em 22 de Abril de 2015 às 23:29
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