Prioridades Contemporâneas

Na sua crônica, Maria Sanz Martins faz uma provocação que nos leva à reflexão sobre o comportamento das crianças nas escolas e a educação dada a elas, tanto pelos pais quanto nos colégios. Ouça:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 29-04-15
Publicado em 29 de Abril de 2015 às 21:58
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