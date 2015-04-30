Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CRÔNICA COTIDIANA

Prioridades Contemporâneas

Ouça a crônica de Maria Sanz Martins

Publicado em 29 de Abril de 2015 às 21:58

Publicado em 

29 abr 2015 às 21:58
Na sua crônica, Maria Sanz Martins faz uma provocação que nos leva à reflexão sobre o comportamento das crianças nas escolas e a educação dada a elas, tanto pelos pais quanto nos colégios. Ouça:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 29-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES
Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva
Lotus Evija
Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados