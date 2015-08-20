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CRÔNICA DO COTIDIANO

O grande

Com base no filme "O Grande Gatsby", Maria Sanz discute o amor, na crônica "O Grande"

Publicado em 19 de Agosto de 2015 às 22:13

Publicado em 

19 ago 2015 às 22:13
Na crônica, “O Grande”, Maria Sanz questiona o sentimento amor. “Amor é ato. É manifestação de força”, diz ela.
De nada adianta juras, festas, presentes, é preciso veemência. Ouça na íntegra:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 19-08-15

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