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CRÔNICA COTIDIANA

O circo voltou

Na crônica, Maria Sanz Martins faz uma relação sobre nossa vida e o Carnaval

Publicado em 04 de Fevereiro de 2015 às 22:19

Publicado em 

04 fev 2015 às 22:19
Na crônica, Maria Sanz Martins faz uma relação sobre nossa vida e a época do ano em que estamos, prestes a comemorar o Carnaval. Ouça e faça sua análise pessoal:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 04-02-15

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