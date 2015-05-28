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CRÔNICA COTIDIANA

O carrasco entre os pares

Ouça os detalhes na crônica de Maria Sanz

Publicado em 27 de Maio de 2015 às 21:37

Publicado em 

27 mai 2015 às 21:37
Ouça a crônica de Maria Sanz, onde ela fala sobre nosso comportamento perante nossos "carrascos" em relacionamentos:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 27-05-15

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