Neurótica tão cansada

Ouça a crônica de Maria Sanz Martins, onde ela fala sobre o ritmo frenético do final do ano de uma pessoa que procura ajuda de uma analista.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 07-01-15
Publicado em 07 de Janeiro de 2015 às 21:06
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