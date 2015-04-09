Não fale com ela, fale com a amiga dela

Na crônica desta semana, Maria Sanz fala sobre homens românticos e como muitos sabem usar a arte da conquista de maneira sutil. Ouça.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 08-04-15
Publicado em 08 de Abril de 2015 às 22:38
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