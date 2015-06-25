Ouça a crônica de Maria Sanz com o título de "Fingida Mente", nome que faz uma brincadeira com o recém lançado filme da Disney - Pixar "Divertida Mente". Ouça:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 24-06-15
Publicado em 24 de Junho de 2015 às 22:04
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