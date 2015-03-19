Equilíbrio

Ouça a crônica de Maria Sanz, onde ela analisa uma visão de mundo que as pessoas são confrontadas com eventos fora do seu roteiro.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 18-03-15
Publicado em 18 de Março de 2015 às 21:45
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