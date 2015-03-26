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CRÔNICA COTIDIANA

Engana que eu...

Você gosta de ser enganado?

Publicado em 25 de Março de 2015 às 22:14

Publicado em 

25 mar 2015 às 22:14
Na crônica desta semana, Maria Sanz Martins faz uma análise sobre os pequenos enganos do nosso cotidiano. Será que nós gostamos de ser enganados? Ouça e entenda.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 25-03-15

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