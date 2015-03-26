Engana que eu...

Na crônica desta semana, Maria Sanz Martins faz uma análise sobre os pequenos enganos do nosso cotidiano. Será que nós gostamos de ser enganados? Ouça e entenda.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 25-03-15
Publicado em 25 de Março de 2015 às 22:14
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta