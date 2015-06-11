De surpresa

Ouça a crônica de Maria Sanz Martins onde ela comenta sobre as pequenas surpresas do nosso cotidiano. Parando para observar, estamos cercados delas. Acompanhe:
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 10-06-15
Publicado em 10 de Junho de 2015 às 21:43
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