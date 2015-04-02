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CRÔNICA COTIDIANA

Coisa louca

O comportamento dos filhos com a mãe transforma a vida da mulher

Publicado em 01 de Abril de 2015 às 22:08

Publicado em 

01 abr 2015 às 22:08
A crônica de Maria Sanz Martins desta semana fala sobre as peculiaridades da maternidade. E como o comportamento dos filhos com a mãe transforma a vida da mulher. Ouça.
Crônica do Cotidiano - 01-04-15

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