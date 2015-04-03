Semana sem muitas alterações no mercado do café

Semana tranquila para as negociações envolvendo o mercado cafeeiro. Para a próxima semana, a expectativa gira em torno da variação do dólar. Ouça a análise de Marcus Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 2.18s - 03-04-15.mp3
Publicado em 03 de Abril de 2015 às 14:48
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