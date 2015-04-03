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CBN E O MERCADO DO CAFÉ

Semana sem muitas alterações no mercado do café

Ouça a análise do comentarista Marcus Magalhães

Publicado em 03 de Abril de 2015 às 14:48

Publicado em 

03 abr 2015 às 14:48
Semana tranquila para as negociações envolvendo o mercado cafeeiro. Para a próxima semana, a expectativa gira em torno da variação do dólar. Ouça a análise de Marcus Magalhães. 
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 2.18s - 03-04-15.mp3

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