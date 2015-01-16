O balanço do mercado do café: cenário climático pode interferir na produção

Marcus Magalhães fala sobre como foi a semana para o segmento. E diz que o cenário climático, sem chuvas, pode prejudicar a produção, mesmo que não interfira diretamente nos preços.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 16-01-14
Publicado em 16 de Janeiro de 2015 às 13:42
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