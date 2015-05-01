Maio marca o início da colheita do café conilon no ES

Semana marcada por uma artificial tranquilidade no mercado cafeeiro. Maio marca o início da colheita do conilon no Estado. Ouça o comentário de Marcus Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 01-05-15
Publicado em 01 de Maio de 2015 às 15:06
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