Dólar interferiu menos na cotação nesta semana

Semana marcada pelo clima de mais tranquilidade nas negociações envolvendo o mercado de café. Dólar interferiu menos na cotação, segundo o analista de mercado Marcus Magalhães. Ouça o comentário.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 27-03-15
Publicado em 27 de Março de 2015 às 17:26
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta