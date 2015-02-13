Cafeicultores preocupados com o fornecimento de energia

Em plena crise no abastecimento de água, cafeicultores começam a ficar preocupados com um futuro comprometimento no fornecimento de energia. Ouça o comentário de Marcus Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 13-02-15
Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 18:31
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta