No comentário desta sexta-feira (05), o analista Marcus Magalhães fala sobre a semana no mercado cafeeiro. Fala também de uma estação confusa, como o outono, com muito vento e umidade.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 05-06-15
Publicado em 05 de Junho de 2015 às 14:49
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