Vinhos podem ser bons aliados contra a intoxicação alimentar

Vinho na viagem pode prevenir a contaminação pela comida. Isso mesmo. O vinho contém vários componentes, muitos deles com propriedades antimicrobianas. Em suma, a acidez é fundamental no processo.
Minuto do Vinho - 23-02-17.mp3
Publicado em 24 de Fevereiro de 2017 às 16:36
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta