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MINUTO DO VINHO

Vinhos podem ser bons aliados contra a intoxicação alimentar

Para quem passar o carnaval em lugares com alimentação exótica, ele pode ajudar

Publicado em 24 de Fevereiro de 2017 às 16:36

Publicado em 

24 fev 2017 às 16:36
Vinho na viagem pode prevenir a contaminação pela comida. Isso mesmo. O vinho contém vários componentes, muitos deles com propriedades antimicrobianas. Em suma, a acidez é fundamental no processo.
Minuto do Vinho - 23-02-17.mp3

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