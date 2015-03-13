Vinhos fortificados e harmonização com os digestivos

Os vinhos fortificados e os vinhos para sobremesa são intensos e fortes, possuem um teor alcoólico entre 18% e 20%. Aprenda outras características dessas bebidas com o comentarista Marcos Parmagnani.
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 12-03-15
Publicado em 12 de Março de 2015 às 21:39
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