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MINUTO DO VINHO

Vinhos e os países produtores: Portugal

Portugal é um país de longa tradição vinícola, iniciando sua história com a implantação da vinicultura pelos romanos

Publicado em 11 de Junho de 2015 às 21:16

Publicado em 

11 jun 2015 às 21:16
Portugal é um país de longa tradição vinícola, iniciando sua história com a implantação da vinicultura pelos romanos, muitos séculos atrás. A vitivinicultura portuguesa demorou a evoluir tecnologicamente e, por muito tempo, produziu poucos vinhos de alta qualidade. Os vinhos portugueses, no início, eram consumidos no local da origem. O principal entrave à venda de vinho português no Brasil é a elevada carga fiscal que aumenta muito o preço de venda deste produto ao consumidor. O custo total para trazer este produto para o Brasil pode ascender aos 80%, entre taxas e transporte. O comentarista Marcos Parmagnani fala sobre a produção de vinhos do Alentejo e do Vale do Douro e, claro, também destaca o renomado Vinho do Porto. Ouça:
CBN e a Família - Adriana Muller - 11-06-15

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